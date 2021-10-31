Zulte Waregem Genk maçı canlı izle Bilyoner canlı maç yayını Belçika Jupiler Pro Lig’inin 13.haftasında, Zulte Waregem evinde, Genk’i konuk edecek. Müsabaka 15.30’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Zulte Waregem İstikrar Peşinde

Zulte Waregem ligde son mücadelesinde Mechelen ile 2-2 berabere kaldı. Formda rakipleri karşısında mücadeleye şok 2 gol ile başlayan Franky Durry’in öğrenciler çabuk toparlandılar ve devreye 2-2 beraberlik ile girdiler. İkinci yarıda daha çok orta saha mücadelesi oldu ve taraflar puanları paylaşarak sahadan ayrıldılar. Bu mücadelenin ardından Belçika Kupasında RWDM 47’yi deplasmanda 2-1 yenerek üst tura çıktılar. Şimdi lige döndüler ve Genk’i konuk edecekler. Bu sezon iç saha maçlarına baktığımızda; 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Luka Zarandia’nın sakatlığı devam ediyor.

Genk’den Ligde Arka Arkaya Yenilgiler

Ligde ve Avrupa Lig’inde oynadığı toplamda 5 mücadelesini kaybeden Genk’te moraller bir hayli bozuldu. Takım iki kulvarda birden mücadele etmekte zorlanıyor. Son olarak Belçika Kupasında Winkel’i deplasmanda 6-0 yendiler ve biraz olsun moral buldular. Şimdi Zulte Waregem deplasmanında, ligdeki kötü gidişe dur demeye çalışacaklar. Bu sezon dış saha maçlarına baktığımızda; 2 galibiyet,1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde takımda eksiklik bulunmuyor.

Bahis Tahmini

Zulte Waregem’in maçları içerde dışarıda bol gollü geçiyor. Genk’in de toparlanma maçı olacağını düşünüyorum. Müsabakada 3.5 gol barajı aşılır.