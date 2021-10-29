Zor günler Geçiren Kayserispor’da Bir Şok Daha

Sezona fena sayılmayacak bir başlangıç yapan Kayserispor, son haftalarda üst üste mağlubiyetler alıyor. Toparlanarak yeniden çıkış yakalamak isteyen sarı kırmızılılarda şok üzerine şok yaşanıyor. Kayseri temsilcisinin sezon başındaki performansında önemli rol oynayan oyunculardan Mensah, antrenmanlar esnasında sakatlandı.
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’da sakatlık şoku yaşanıyor. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Bernard Mensah uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün yapılan antrenman sırasında futbolcumuz Bernard Mensah sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması geçirmiştir. Tedavisi ile ilgili gelişmeler ilerleyen zamanlarda kamuoyuna aktarılacaktır” denildi.
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