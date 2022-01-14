Tarafından

Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası‘nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa – Gaziantep FK

Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor – Trabzonspor

Beşiktaş – Göztepe

* Türkiye Kupası’nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat’ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek.