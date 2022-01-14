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Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

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trfutbol
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Ziraat Türkiye Kupası‘nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

  • Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor
  • VavaCars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor
  • Kasımpaşa – Gaziantep FK
  • Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor
  • Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor
  • Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor
  • Altaş Denizlispor – Trabzonspor
  • Beşiktaş – Göztepe 

* Türkiye Kupası’nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat’ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek.

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