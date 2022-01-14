Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası‘nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
- Aytemiz Alanyaspor – Adana Demirspor
- VavaCars Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor
- Kasımpaşa – Gaziantep FK
- Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor
- Atakaş Hatayspor – Fraport TAV Antalyaspor
- Royal Hastanesi Bandırmaspor – Demir Grup Sivasspor
- Altaş Denizlispor – Trabzonspor
- Beşiktaş – Göztepe
* Türkiye Kupası’nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat’ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek.