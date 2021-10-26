Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Kredi hesaplama 2021

Milyonlar bekliyordu! Ve belli oldu. Kamu bankaları kredi faizleri ile ilgili kararını açıkladı. Merkez Bankası’nın faizleri düşürdüğünü duyurmasının ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aldıkları ortak kararla konut kredisi ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdü. Ziraat Bankası’ndan kredi kullananlar da faiz oranı indirimi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası faiz oranı ne oldu? Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne oldu? İşte Ziraat Bankası kredi hesaplama…

Kamu bankalarıden önemli karar! Merkez Bankası’nın politika faizini 2 puan indirimle yüzde 16’ya çekmesinin ardından, kamu bankaları faiz indirimi açıklaması yaptı. Bankaların faiz indirimi açıklamasının ardından Ziraat Bankası’ndan kredi kullananlar da faiz indirim oranlarını ve Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama ile ilgili araştırmalarına başladı. İşte Ziraat Bankası kredi faiz indirim oranları ile ilgili detaylar…

KREDİ FAİZ ORANLARI 200 BAZ PUAN İNDİRİLDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 2 puan indirimle yüzde 16’ya çekmesinin ardından, kamu bankaları faiz indirimlerini yansıtmaya başladı.

Üç bankadan yapılan ortak açıklamaya göre kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında ise 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Kamu bankaları daha önce 1 milyon TL altı için ortalama yüzde 1.37, 1 milyon TL üstü için ise ortalama yüzde 1.41 konut kredi faizi uyguluyordu.

KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI 26 EKİM’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.”