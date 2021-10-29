Zeynep Dünya Kupasından Bronz ile Döndü

30 Ekim 2021 trfutbol Son Dakika 0

FINA Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil eden Viktoria Zeynep Güneş, göğsümüzü kabarttı. Oldukça iyi bir performans sergileyen Zeynep, aynı zamanda Türkiye rekoru kırarak 400 metre’de dünya 3. oldu. Şanlı bayrağımızı dalgalandırarak kürsüye çıkmayı başaran Zeynep, bronz madalya kazandı.

Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Kazan kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaşındaki milli sporcu, 400 metre karışık yarışını 4 dakika 32.64 saniyelik derecesiyle üçüncü tamamladı.

Bu derecesiyle Türkiye rekoru kıran Viktoria Zeynep Güneş, bronz madalyayı boynuna taktı.

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