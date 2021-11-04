Yusuf’un Menajerinden Transfer Açıklaması

Fransa Ligue 1’in son şampiyonu Lille’de top koşturan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı hakkında son zamanlarda sıkça transfer haberleri çıkıyor. Son olarak adı Galatasaray ile anılan Yusuf’un menajeri Adem Cebeci konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Cebeci, Fatih Terim’in Yusuf’u keşfeden hocalardan biri olduğunu, Yusuf’un kendisine saygı duyduğunu ancak transfer haberlerinin asılsız olduğunu söyledi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Milli futbolcunun Galatasaray’a transfer olacağı ifade edilmişti. Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, transfer söylentilerine açıklık getirdi.

Fransız ekibi Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili temsilcisi Adem Cebeci, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cebeci, “Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı’ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf’un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında, bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir” dedi.

Cebeci, sarı kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, “Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille’in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı’ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf’un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille’in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor” diye konuştu.

.