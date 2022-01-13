Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oluyor…

Ligue 1 takımlarından Lille’de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova‘yla anlaştı. Rusya kulübü, Milli oyuncuyu sezon sonuna kadar Lille’den bedelsiz olarak kiralayacak.

Fanatik’in verdiği habere göre Yusuf’un satın alma opsiyonu, 12 milyon Euro olacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa imzaların yakın süreçte atılması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Lille ile 22 maça çıkıp 671 dakika sahada kalabildi. Bu sürede milli futbolcumuz 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.