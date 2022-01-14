Yükselişteki Altcoin 150 Milyon Dolarlık Web 3.0 Fonu Duyurdu

Blok zincir ağları arasında gelişen rekabet merkeziyetsiz finans (DeFi), NFT ve metaverse platformlarından sonra şimdi de Web 3.0 için başlatılacak yeni altcoin projelere sıçradı. Son bir haftada %17 değer kazanmayı başaran Near Protocol duyurularla güçlenmeye devam ediyor. Web 3.0 projelerini desteklemek için yeni bir fon topladığını duyuran Near Team (geliştiricilerden oluşan bir ekip) Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures, Circle Ventures ve MetaWeb gibi şirketlerin bu fonun oluşmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Fonu kripto para yatırımları ile gündeme gelen Three-Arrows Capital yönetiyor.

NEAR Protocol İlk 20 Altcoin Arasına Girdi

Ethereum (ETH) rakipleri arasında gösterilen NEAR Protocol son dönemdeki başarılı projeleri sayesinde yükselişini sürdürüyor. Son bir yılda yaklaşık on kat değer kazanan altcoin şu anda 17 dolardan işlem görüyor.

NEAR Team, ekosistemin değerini artırmak amacıyla yeni geliştiricileri topluluğa kazandırmanın yollarını arıyor. Ekip bu amaç doğrultusunda 2021 yılının ikinci döneminden bu yana yeni fonlar duyuruyor. Daha önce merkeziyetsiz finans (DeFi), NFT ve metaverse platformları için toplamda bir milyara yakın fon toplayan NEAR Team’in hedefinde bu sefer Web 3.0 platformları bulunuyor. Ekibin son fonu toplamasında Alan Howard, Santiago Santos ve Aave Kurucusu Stani Kulechov gibi isimlerin yer aldığı belirtiliyor.

Three-Arrows Capital yöneticisi bu fonu oluştururken NEAR’a duydukları güvene önem verdiklerini belirtti:

“Blockchain uygulamalarını ölçeklendirirken NEAR ekibini ve ekosistemi desteklemekten heyecan duyuyoruz.”

Fona katkıda bulunan şirketlerden MetaWeb.vc’nin kurucusu Amos Zhang ise konu hakkında şu ifadelere başvurdu:

“Rainbow Bridge, Aurora (EVM), Octopus (Substrate) ve NEAR’ın yerlisi Nightshade parçalama teknolojisinin çoklu zincir birlikte çalışabilirliği ile NEAR, ana akım benimseme için blok zinciri uygulamalarını güçlendirmek için en uygunudur.”

NEAR Vakfı CEO’su Marieke Flamen, Asya, Afrika ve Avrupa’da topluluklar kurduklarını ve Latin Amerika, Türkiye ve Hindistan gibi coğrafyalarda topluluklarını geliştirmeye çalıştıklarını belirtti:

“NEAR’ın misyonunu destekleyen böylesine harika bir destekçi listesine sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Dünya çapında sürekli büyüyen bir ülke listesinde blok zincir teknolojisine erişimi iyileştirmek için finansmandan yararlanmayı dört gözle bekliyoruz.”

MoonNoobs NEAR Ekosistemine Destek Verecek

NEAR Vakfı, ekosisteme likidite sağlama kapasitesi olan bir DAO platformuna, MoonNoobs’a 50.000 dolarlık bir hibe vereceğini duyurdu:

“MoonNoobs, tüketicilerin hızla genişleyen ekosistemde birden fazla projede görünürlük kazanmasını inanılmaz derecede kolaylaştıracak. Hibe, MoonNoobs topluluğunu pazarlamak ve büyütmek ve ayrıca 1. Aşama altyapısının gelişimini hızlandırmak için kullanılacak.”

Vakıfta büyümeden sorumlu Mark Sugden MoonNoobs ekibine güvenini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ekip, kariyerleri boyunca doğrudan NEAR ekosistemine uygulanabilecek kanıtlanmış bir başarı sicili sergiledi. Yol haritaları benzersiz ve etkileyici ve zincirdeki en iyi projeleri belirlemeye ve desteklemeye yönelik.”

MoonNoobs geliştirici kurulunu oluşturan isimler arasında arasında bir NASA araştırma mühendisi, iki kıdemli NFL analitik platformu geliştiricisi, bir Johns Hopkins’in akademik radyoloğu ve bir marka ve stil uzmanı bulunuyor.

NEAR Team ayrıca yeni platformların Aurora kullanmaya başladığını açıkladı. NEAR Protocol üzerine inşa edilmiş bir Ethereum Sanal Makinesi ölçeklendirme aracı olan Aurora düşük işlem maliyetleri ile yüksek verimi hedefliyor. Aurora ile şimdiye kadar Terra/Luna, 1inch, DODO, The Graph, Chainlink gibi ekosistemlerle ortaklıklar kuruldu.

Birçok altcoin destekleyen Three-Arrows Capital, Solana (SOL), Terra (LUNA) ve Ethereum için de önemli yatırımlar ve fonlar topluyor. Three-Arrows Capital CEO’su geçen yıl Ethereum ile ilgili bazı şikayetlerini dile getirse de yanlış anlaşıldığını iddia ederek yeni ETH alımlarına devam etti.

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