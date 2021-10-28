Yeni MHK’nin ilk hakem ataması: Süper Lig 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 11. Hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş – Galatasaray derbisini yöneten Fırat Aydınus, bu hafta Fenerbahçe’nin deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı mücadeleye atandı. Galatasaray – Gaziantep FK maçında Yaşar Kemal Uğurlu görevlendirilirken Hatayspor – Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
İşte program:
Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Altay – Sivasspor: Erkan Özdamar
Hatayspor – Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Konyaspor – Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Kayserispor – Fatih Karagümrük: Burak Şeker
Alanyaspor – Göztepe: Mete Kalkavan
Galatasaray – Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Giresunspor – Antalyaspor: Suat Arslanboğa
Başakşehir – Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Bir yanıt bırakın