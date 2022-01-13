Yeni Malatyaspor’dan imza şov! Üç transfer birden…

Süper Lig’de sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor, üç futbolcuyu birden transfer etti.

Yayınlanma: 21:22 – 13 Ocak 2022

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncuları Azubuike Okechukwu ve Kenan Özer ile santrfor Nouha Dicko’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, takımımızda daha önce de forma giyen Azubuike Okechukwu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Azubuikeye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Özer’e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz” denildi.

Gaziantep FK’dan transfer edilen Dicko’nun transferi hakkında da şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.”

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