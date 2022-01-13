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Yeni Malatyaspor’dan çifte transfer!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Azubuike ve Kenan Özer’i kadrosuna dahil etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor forması giyen Azubuike Okechukwu’nun sezon sonuna kadar kiralandığını ve serbest statüde bulunan Kenan Özer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Azubuike‘ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.” denildi.

Kenan Özer için yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

“Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Özer’e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz”

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