Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko ile anlaştı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Erkam Reşmen, Ziya Alkurt ve Anthony Uzodimma’yı renklerine bağladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada,…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Azubuike ve Kenan Özer’i kadrosuna dahil etti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor,…

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir’den Emre Kaplan’ı transfer etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu…

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte 13 yıldır görev yapan A Takım İdari…

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından itibaren A Takım idari menajeri Mert Çetin de ayrıldığını açıkladı.