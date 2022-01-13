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Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko ile anlaştı!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK forması giyen Nouha Dicko‘yu renklerine bağladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.” denildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor daha önce Kenan Özer ve Azubuike Okechukwu‘yu renklerine bağlamıştı.

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