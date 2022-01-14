Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane’yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Cezayirli futbolcu Mehdi Zeffane’yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cezayir Milli Takımı’nda da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

“Mehdi Zeffane’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.”

Transfer | Kulübümüz, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Mehdi Zeffane’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz.