Yeni Malatyaspor Altay maçı canlı izle bein sport 1 şifresiz canlı maç izle justin tv

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Yeni Malatyaspor’da bildiğimiz gibi göreve Marius Sumudica getirildi. Yeni hocası ile ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkan Yeni Malatyaspor, sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrıldı. Süper Lig’de 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig’de 3. Galibiyetini almış oldu ve düşme hattının şimdilik üzerine çıktı. Bu hafta Altay’ı konuk edecek Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar kart cezalısı.

Yeni Malatyaspor Altay canlı izle

Altay, son 2 haftadan puan çıkartamadı. Süper Lig’de önce Gaziantep FK deplasmanında 4-1 kaybeden İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta ise iç sahada konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında da 1-0 mağlup oldu. Bu sezon 9 haftada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Mustafa Denizli’nin ekibi, topladığı 15 puan ile 8. Sırada yer alıyor. Bu sezon deplasmanda 4 maça çıkan Altay, 6 puan topladı ve 4 deplasman maçında da gol buldu.

İddaa Tahmini

Altay, bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçlarda da gol bulmayı başardı. Yeni Malatyaspor ise geçen hafta aldığı galibiyet ile moralli. İki takımında gol bulacağı bir maç olur. Karşılıklı goller izleriz.