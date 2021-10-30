Yemin 370. Bölüm İzle

Kanal 7 dizisi Yemin’in 370 bölümü 30 Ekim 2021 Cumartesi günü yayınlandı.

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir’in öyküsü Cuma günleri 21:15’te hafta sonu ise 19:00’da Yemin ile Kanal 7’de…

YEMİN DİZİSİNİN KONUSU

Karısının ölümünden sonra Emir hayattan kopmuş bir halde savrulmaktadır. Oğlunu bile görmek istemeyen Emir’in artık yaşamak için bir amacı kalmamıştır. Masum bir bebeğin varlığının bile değiştiremediği Emir’in hayatına hiç ummadığı anda biri girer. Peşinde büyük bir sırla gelen bu davetsiz misafir hem bebeğin hem de Emir’in yaralarını sarabilecek mi?

Narin, arkadaşının ölümünden sonra yetim kalmış bebeğe kol kanat germiştir. Bu süre zarfında Kemal ile Narin kendi mutluluklarını ikinci plana koyar. Zamanı gelip bebek, Tarhun konağına geri döndükten sonra iki aşık artık mutluluk adına büyük bir adım atarlar. Narin ile Kemal mutluluğa giden bu yolun henüz başındayken beklenmedik bir şey olur ve Narin’in geçmişinden biri kapılarını çalar. Birbirini deliler gibi seven iki aşık zor günleri aşabilecek mi?

YEMİN DİZİSİ KÜNYESİ

Yönetmenler: Yasemin Türkmenli , Serkan Mut

Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar, Miran Efe Achylov

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalasın

Kostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar

YEMİN 370. BÖLÜM FRAGMANI

YEMİN 370. BÖLÜM İZLE

Yemin dizisinin 30 Ekim günü yayınlanan 370. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link.