Yearn.Finance (YFI) Fiyatındaki Yatay Seyir Ne Zaman Sonlanabilir?

Yearn.Finance (YFI) haziran ayından bu yana 27.500 dolar ile 43.000 dolar aralığında yatay seyrediyor. Dolayısıyla trend yönünü belirlemek için bu bölgeden bir çıkış veya kırılım gerçekleşmesi gerekiyor.

Yearn.Finance Destekte Tutundu

Yearn.Finance (YFI) 12 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.000 dolara ulaştı ancak daha sonra değer kaybetmeye başladı. Düşüş hareketiyle birlikte, 4 Aralık’ta 17.700 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Ancak dip seviyeye ulaşıldıktan sonra yeni bir yükseliş hareketi başladı.

YFI şu anda 27.500 dolar ile 43.000 dolar aralığının orta bölgesinde işlem görüyor. Ayrıca fiyat hareketine yakından bakıldığında, 4 Aralık’ta oluşan dip sonucunda yukarıda sözü edilen işlem bölgesinin desteğinden bir kırılım gerçekleştiği görülüyor. Ancak daha sonra YFI, sıçrama gerçekleştirdi ve bu desteğe tutunmayı başardı. Dolayısıyla bu fiyat hareketi, bir sapma olarak belirginlik kazandı. Kırılımın bir sapma halini alması, çok önemli bir yükseliş işareti olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan fiyat, sıçrama gerçekleştirmiş olsa da tüm zamanların en yüksek seviyesinin bir hayli altında yer alıyor. Mevcut seviye ile rekor seviye arasında ise yüzde 64 oranında fark bulunuyor.

YFI Grafiği (TradingView)

Yearn.Finance Çift Tepe Formasyonu Oluşturdu

Ünlü kripto para analisti @AltcoinSherpa, Twitter hesabı üzerinden bir Yearn.Finance (YFI) grafiği paylaştı ve muhtemel bir çift tepe formasyonunun oluşmaya başladığını ifade etti.

Kaynak: Twitter

Bu tweet’in ardından Yearn.Finance, çift tepe formasyonunu tamamladı. Çift tepe formasyonları ise yükselişe işaret eden formasyonlar olarak değerlendiriliyor. Ayrıca her tepe meydana geldiğinde, yukarı doğru uzun fitillerin oluştuğu da görülüyor. Bu fitiller, satış baskısına ilişkin bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Satış baskısına rağmen günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, göreceli olarak bir yükseliş eğilimi taşıyor. Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaları (MA) esas alan MACD, pozitif bölgede yer alıyor. Göstergenin konumu, kısa vadeli hareketli ortalamalanın uzun vadeli hareketli ortalamadan daha hızlı olduğunu gösteriyor ve yükseliş trendine işaret ediyor. Bir ivme göstergesi olan RSI da 50 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Göstergenin 50 seviyesini aşmış olması, Yearn.Finance için bir diğer yükseliş işaretini oluşturuyor.

Sonuç itibarıyla göstergelerin artış sergilemeye devam etmemesi, trendin güç kaybettiğini ortaya koyuyor. Ancak göstergelerde, yükseliş trendinin devam ettiğine dair işaretler de yer alıyor.

YFI Grafiği (TradingView)

Fiyat Hareketinin Geleceği

4 Aralık’tan bu yana görülen yükseliş hareketi (yeşil ile vurgulanan bölge), beş dalgalı bir yapıyla benzerlik taşıyor. Dolayısıyla Yearn.Finance, şu anda bir düzeltme gerçekleştiriyor olabilir.

Buna ek olarak ana destek bölgesi, 27.200 dolarda yer alıyor. Ayrıca bu destek, 0,618 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor ve 27.500 dolar ile 43.000 dolar aralığında bulunan uzun vadeli işlem bölgesinin dip seviyesiyle de kesişiyor.

Dolayısıyla en muhtemel senaryoya göre YFI, 27.200 dolar bölgesinden bir sıçrama gerçekleştirebilir ve işlem bölgesinin tepe noktasına doğru artış sergilemeyi deneyebilir.

YFI Grafiği (TradingView)

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