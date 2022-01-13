Yasakçı Çin Hükümeti NFT Pazarını Destekleyecek

Bitcoin (BTC) sabah saatlerinde 44 bin doların üzerinde işlem görmeye başladı. Bu değer kazancının ardından altcoin piyasası bir miktar nefes alma fırsatı buldu. Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) son yirmi dört saatte en çok değer kazanan kripto para birimleri arasında bulunuyor. Benzer şekilde hafta başından bu yana NFT piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. Larva Labs tarafından piyasaya sürülen Meebits NFT’leri milyonlarca dolara alıcı bulurken son yirmi dört saatte 370 milyon dolarlık işlem hacmi yakaladı.

Mayıs ayında kripto para birimlerine ve ardından kripto para madenciliğine getirdiği yasaklarla gündeme gelen Çin hükümeti NFT gelişmelerini yakından takip ediyor. Hükümetin, NFT’leri kripto para birimlerinden ayıran yeni bir yasa üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Hükümet daha önce benzer bir adımı dijital yuan projesi için hazırlamıştı. Şu anda ülkede kripto para birimleri yasak olsa da dijital para birimi olan dijital yuan resmi ödeme aracı olarak kullanılıyor.

Kripto Para Dışı NFT Pazarları Desteklenecek

South China Morning Post’a göre hükümet tarafından başlatılan Blok Zinciri Tabanlı Hizmet Ağı (BSN) işletme ve bireyleri NFT uygulamaları oluşturma konusunda destekleyecek. Bu nedenle hükümetin kripto paraları ve NFT’leri yasalar formatında birbirinden ayırmaya çalıştığı belirtiliyor. Hükümet oluşacak NFT portallarında sadece fiat paraların desteklenmesini ve kripto paralara izin verilmemesini şart koşacak.

BSN’nin teknik destek sağlayıcısı olan Red Date Technology CEO’su Yifan He, NFT’lerin kripto para birimleri ile alınıp satılmadığı takdirde kullanılmalarında bir sakınca olmadığını belirtti:

“Eğer NFT’leri Bitcoin (BTC) ya da başka bir kripto para birimi ile almıyorsanız Çin’de yasal bir sıkıntı yaşamazsınız. NFT için düzenlenecek yasanın ardından NFT’lerin yasal düzlemde kullanılması açısında bir blok zincir altyapısı hazırlanacak. Eğer bu yeni blok zincir ağı oluşturulmazsa ülkede görmeye alıştığımız güvenilmez ağlarda NFT ticaretinin dönmesi muhtemeldir.”

The Meebits Tahtı Ele Geçirdi

CryptoPunks ve Autoglyphs gibi olağanüstü başarılar yakalayan projelerin mimarı Larva Labs, The Meebits yatırımcılarının akınına uğradı. Üç boyutlu tasarlanan 20 bin karakterden oluşan koleksiyon son yirmi dört saatte 370 milyon dolarlık bir ticaret hacmi yakaladı. Son yirmi dört saatte satılan en pahalı 5 NFT’nin tamamı The Meebits projesinde yer alan karakterlerden oluşuyor. En pahalı NFT 50 milyon dolara alıcı bulurken, en pahalı ilk 5 NFT’nin tamamı 45 milyon doların üzerinde alıcı bulmayı başardı.

The Meebits karakterleri üç boyutlu olarak ve ERC-721 teknolojisi ile tasarlandı. Yani bu NFT’leri metaverse platformlarında kullanmak da mümkün olacak. Bu konuda ilk adımı atan metaverse projesi Isotile oldu. İnsanların kendi NFT galerini oluşturmalarını sağlayan Isotile aynı zamanda CryptoPunks koleksiyonun da sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Koleksiyonların çeşitli NFT odaklı metaverse projelerine dahil olması, bu koleksiyonların profil olarak kullanılmalarının önünü açacak. Böylece insanlar Decentraland (MANA) ya da The Sandbox (SAND) gibi metaverse platformlarında, destekledikleri takdirde farklı bir ortamda ya da farklı sanatçılar tarafından hazırlanan karakterleri kullanabilecek.

Axie Infinity (AXS) İlgi Çekmeye Devam Ediyor

Son otuz güne bakıldığında işlem hacmi en yüksek NFT platformunun Axie infinity olduğunu görüyoruz. 2021 yılına damga vuran projelerden biri olan AXS, FTX başta olmak üzere çok sayıda blok zincir platformu tarafından da destekleniyor. Proje son bir ayda 500 milyon doların üzerinde ticaret hacmi yakaladı.

OpenSea, aylardır en yüksek NFT ticaret hacmini elinde tutmayı başarsa da son bir haftada LooksRare platformu liderliği ele geçirdi. Bored Ape Yacht Club gibi bazı pahalı projelerin de satışlarının yapıldığı LooksRare NFT pazarı, son yedi günde bir milyar doların üzerinde ticaret hacmi yakaladı.