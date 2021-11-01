Wolfsburg Salzburg maçı canlı izle Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi

2 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde Wolfsburg ile Salzburg kozlarını paylaşacak. G Grubu 4. hafta mücadelesi, Türkiye saati ile 20:45’te start alacak ve EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

Wolfsburg Yeni Hocasıyla Kazandı

Wolfsburg cephesinde hoca değişti, haftalardır beklenilen galibiyet Almanya Bundesliga sahnesinde geçtiğimiz hafta geldi. Almanya Bundesliga’ya 4’te 4 yaparak başlayan Wolfsburg, ligde gelen üst üste 4 mağlubiyet ve UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nun ilk 3 haftasında yaşanan puan kayıplarının ardından, Mark van Bommel ile yollar ayrıldı. Göreve Florian Kohfeldt’i getiren Wolfsburg, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Bayer Leverkusen deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönmeyi başardı ve kötü gidişata dur dedi. Ev sahibi yükselişini Şampiyonlar Ligi sahnesine taşımak istiyor. İlk 2 hafta Lille ve Sevilla ile berabere kalan ekip, son hafta ise Salzburg’a deplasmanda 3-1 kaybetti. Wolfsburg takımında Bialek, Klinger, Mehmedi, Roussillon, Schlager, Waldschmidt ve Weghorst sakat.

Salzburg Namağlup Devam Ediyor

Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avusturya Bundesliga’da namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda yer alan Salzburg, ilk maçta Sevilla ile 2-2 berabere kalırken, 2 penaltı fırsatını değerlendirememiş ve galibiyeti kaçırmıştı. Son 2 haftada ise Lille ve Wolfsburg engellerini galibiyetle geçmeyi başaran Matthias Jaissle’nin öğrencileri, liderlik koltuğunda otururken, Avusturya Bundesliga’da ise ilk 13 haftayı 11 galibiyet, 2 beraberlikle noktaladı. Harika bir sezon geçiren Salzburg, iki kulvarda birden güven veriyor. Salzburg cephesinde Junuzovic, Koita, Piatkowski, Sesko, Solet ve Vallci’nin sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

Teknik adam değişikliğiyle birlikte toparlanan Wolfsburg ve yeni sezonda yoluna namağlup devam eden Salzburg’un zorlu 3 puan mücadelesinde, iki takımında haftayı golle tamamlayacağını düşünüyorum.