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Wizardia’nın Büyülü Oyna Kazan Metaverse’ü

Haberler 13 Ocak 2022 0 Comment

Wizardia, kullanıcıları sisle kaplanmış ve çarpıtılmış bir fantezi dünyası ile tanıştırıyor. Bildiğimiz hayat geri dönülmez bir şekilde değişti ve oyuncular hayatta kalmak ve hatta gelişmek için savaşmak için benzersiz birçok büyücüden birinin rolünü üstlenmeli.

Oyun açısından bu, savaş alanlarında diğer oyuncu ve karakterlerle savaşmak, sınırlı bir kaynak ortamında rekabet ederken ana üsler inşa etmek, turnuvalara katılmak ve ortak oyun modunda diğer oyuncuların yardımıyla bulmacaları çözmek anlamına gelir.

Metaverse’ler ve NFT’ler ile Genişleyen Kripto Alanı

Wizardia, günümüz oyun mekaniklerini DeFi (merkeziyetsiz finans) alanının aşıladığı bağımsızlık ruhuyla birleştirme girişiminde, kripto endüstrisinin gelişiminin en son aşamalarını yani GameFi, NFT’ler ve Metaverse’ün öncü teknolojisini temel alıyor.

2020 ve 2022 yılları arasında Bitcoin, Ethereum ve bir dizi başka kripto para biriminin değerindeki tarihi artış, DeFi’nin ve daha spesifik olarak “GameFi” alanının ortaya çıkmasıyla aynı zamana denk geldi.

Oyun endüstrisi ile bağımsız finansın birleşimi, kripto alanını bugüne kadarki en yüksek popülarite noktasına taşmış görünüyor. Far Cry ve Assassin’s Creed gibi oyunların arkasındaki şirket olan Ubisoft gibi ana oyun üreticisi NFT teknolojisine zaman ve para yatıran birçok geleneksel oyun firmasından sadece biri. Bu arada, Facebook’un Metaverse evrenine yönelik yaptığı son hamle, sürükleyici sanal dünyaların hızla bir ev konsepti haline geldiğinin bir göstergesidir.

Blockchain teknolojisine dayalı oyunlar arasındaki ticaret hacmi, Kasım 2021’de yarım milyar dolar ile zirve yaptı ve günlük olarak 100 milyon doları aşmaya devam ediyor. DappRadar’ın verilerine göre 2021’de blockchain oyunlarının kullanıcı tabanı 390.000’den 1,4 milyonun üzerine çıktı.

Wizardia Oyun Gelirleri

Wizardia, 28.000 benzersiz Arena Founder NFT’lerinden oluşan partisinin kademeli satışını gerçekleştirdiğinde, genel DeFi kullanıcı tabanının yalnızca bir kısmına hitap edecek, ancak oyun ilerledikçe bunun somut bir etkisi olacak.

Founder NFT’leri zamanla pasif gelir elde ederek oyunun Arena bölgesinde yürütülen savaşlarda imtiyaz kazanır.

Bir kerelik “Magic Contracts” da Battle Arena bölgesinden gelen pasif geliri elde etmek için ilk yatırımcılara sunulacak ki bu geliştirme alanındaki Realm Wonders’tan sadece biri.

Oyun içi NFT’lerin ikinci türü, oyundaki oyuncu karakterini temsil eden Wizard NFT’leridir. En ender olanlar, oyunun başında ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar, etkili bir şekilde yükseltilirlerse, sonunda oyun dünyasındaki diğer NFT’lerin çoğunu geçecek ve onları geride bırakacaklardır.

Heroes of Might and Magic, King’s Bounty ve Raid: Shadow Legends gibi günümüzün popüler video oyunlarının görünümünü andıran Wizardia, Eve-Online gibi geniş ölçekli oyunlar tarzında bağımsız bir ekonomi inşa ediyor. Yerel yardımcı program tokeni WZRD oyun içi para birimi olarak hareket edecek ve popüler merkeziyetsiz ve merkezi borsalarda takas edilebilecektir.

DeFi alanında çalışmalarını sürdüren geliştiriciler gibi, Wizardia oyuncuları da yeni doğmuş bir dünyada gezinmek ve bu süreçte kendi gerçekliklerini şekillendirmekle görevlendirilecek.

Wizardia, ocak ayı başlarında topluluğuna 15.000 dolar değerinde ödül veriyor. Airdrop’a katılan topluluk üyeleri, tamamı Binance Smart Chain’de dağıtılacak 183 şanslı kazanandan biri olarak 15.000 USDT’den bir tutar alabilir.

Airdrop 20 Ocak’ta sona eriyor. Ücretsiz çekilişe katılmak için şimdi e-postanızla kaydolun.

Wizardia’nın Büyülü Oyna Kazan Metaverse’ü maddesi ilk BeInCrypto web sitesinde görüldü.

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