Vodafone Park’ta 6. dakikada duygusal anlar… Ahmet Çalık anıldı

Dolmabahçe’de oynanan Beşiktaş Gaziantep FK maçının 6. dakikasında oyun durdu. Tüm futbolcular trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık’ı alkışlarla andı. Vodafone Park’ta seyircilerin de katılımıyla duygusal anlar yaşandı.

Yayınlanma: 20:27 – 14 Ocak 2022

Süper Lig’in 21. hafta açılışında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yi ağırladı. İki takım sahaya ısınmak için çıktılarında üzerlerindeki “Ahmet Çalık, kalbimizdesin” yazılı tişörtler dikkat çekti. Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF’nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık’ın sırt numarası olan 6. dakikada statta anons edilince bütün futbolcular oyunu durdurarak alkışlamaya başladı. Dolmabahçe’de dakikalar 6’yı gösterirken siyah beyazlıların kalecisi Ersin topu dışarıya gönderdi. O dakikalarda herkes olduğu yerde kalarak alkışlarla 28 yaşındaki milli futbolcuyu andı.

ÖNDER KARAVELLİ’NİN DUASI EKRANLARA GELDİ

Vodafone Park’ta yaşanan duygusal anlara stadyumu dolduran taraftarlar da eşlik etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karavelli’nin de dua ederek genç futbolcuyu andığı görüntüler ekranlara geldi.

Beşiktaş ve Gaziantep FK futbolcuları, 6. dakikada oyuna ara vererek Ahmet Çalık’ı andı. #BJKvGFK pic.twitter.com/G4V5fq4GRu

— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 14, 2022