Vitor Pereira: Türkiye’ye bahane göstermeye gelmedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Antwerp maçı öncesi konuştu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Antwerp ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mutlak 3 puan istediklerini belirten Portekizli teknik adam, “Türkiye’ye bahane göstermeye gelmedim” diyerek şu ifadeleri kullandı;

– Tabii ki iki takım için çok önemli bir maç. 3 puan alıp bu gruptaki savaşı devam ettirmek için çok önemli. Seviyelerimizin de sonuçlara baktığımız zaman çok yakın olduğunu görüyoruz. Bizim biraz daha bu maçlarda tecrübe edinmeye ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puan almak istiyoruz.

– Futbol gerçekten zor iş. Böyle kötü bir sonuç aldığımız zaman yeni bir reaksiyon göstermen gerekiyor. Bir sonraki maça hazırlanmayı düşünmeniz gerekiyor. Burası farklı bir turnuva. Olympiakos maçında ders aldığımızı düşünüyorum. Sadece duygularınızla oynayamazsınız. Aklınızla da oynamanız gerekiyor. Yarın bizim reaksiyon göstererek en iyi seviyede olmamız gerekiyor. Yarın mutlak 3 puan almak istiyoruz.

– Yine formasyonla ilgili bir soru. Bunun hakkında çok konuştum. Formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Bizim için en önemlisi saha içerisinde dengeye sahip olmak hem ofans hem de defans anlamında…

– Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye’ye bahane göstermeye gelmedim. Mükemmel bir lig olmadığını biliyorum. Ben de her geçen gün hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. Hakemlerin de kendi hatalarını düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz takım ruhumuzu sahada gösterip mükemmel taraftarlarımızla birlikte galibiyet almak istiyoruz.