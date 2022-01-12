Atletico Mineiro’nun yıldızı Hulk, Vitor Pereira ile çalışmak istemiyor.

Brezilya’da son şampiyon Atletico Mineiro’nun yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Adaylar arasında Fenerbahçe’den ayrılan Vitor Pereira’nın da adı geçiyor. Ancak Pereira’nın göreve gelmesi halinde Hulk’un takımdan ayrılacağı iddia edildi.

A Bola’nın haberine göre, Vitor Pereira ile Çin’de Shanghai döneminde birlikte çalışan Hulk’un eski hocasıyla arasının iyi olmadığı bu nedenle yıldız oyuncunun Portekizli teknik adamla çalışmak istemediği yazıldı.

Hulk ile Pereira’nın arasının hala iyi olmadığı öğrenilirken tecrübeli golcünün Atletico Mineiro yönetimine, “Vitor Pereira gelirse ben yokum.” dediği öne sürüldü.