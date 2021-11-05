Vitor Pereira: “Başarılı olmak için her şeye sahibiz”

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp’i 3-0 yendi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getiren Pereira, “Bence bugün iyi bir maç oynadık, iyi bir takım ruhu sergiledik. Bu tarz maçları oynayacak takım ruhu ve karaktere sahip olduğumuzu gösterdik. Daha fazla gol atabilirdik, skordan mutluyum. Yüksek kalitede oynadığımız maçlar vardı ama futbol sadece taktiksel şeyler değildi. Kalite, öz güvenle gelir. Geçirmiş olduğumuz zor haftalardan sonra takımımıza öz güveni vermemiz gerekiyordu.” dedi.

Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim takımımdan, oyuncularımdan hiçbir şüphem yok. Taraftarlarımızdan, başkanımızın tutkusundan da öyle. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Bizim yapmamız gereken, dengeyi kurup doğru yolda devam etmek.”

İrfan Can’ın performansıyla ilgili soruya cevap veren Pereira, “İrfan Can, çok kaliteli bir futbolcu. O kalitesini sahaya katabilir. Özellikle topla olan teknik kalitesi ve karar verme becerisi çok iyi.” ifadelerini kullandı.