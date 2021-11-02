Villarreal Young Boys maçı canlı izle Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Maçında Villarreal evinde, Young Boys’u konuk edecek. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Villarreal Düşüşte

Villarreal, son haftalarda kötü sonuçlaralıyor. La Liga’da geçtiğimiz hafta konuk oldukları Valencia deplasmanından 2-0’lk mağlubiyet ile döndüler. Son 4 lig maçında sadece 1 puan toplayabilen Villarreal, 13. Sıraya kadar gerilemiş durumda. Bu hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’u konuk edecekler. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 4 puan toplayan Unai Emery’nin ekibi, 2. Sırada yer alıyor. Bir önceki maçta Young Boys’u 4-1 ile geçerek, grupta ilk galibiyetini almışlardı. Maç öncesinde Villarreal’de Gerard Moreno’nun sakatlığı devam ediyor.

Young Boys Son Sırada

Young Boys, grubun zayıf halkası olarak gösteriliyor. Grupta oynadıkları 3 maçta tek galibiyetleri var. Grubun ilk maçında Manchester United’ı 2-1 ile geçmeyi başarmışlar ve sürpriz bir galibiyet elde etmişlerdi. Bu galibiyetin ardından ise Atalanta’ya 1-0, Villarreal’e ise iç sahada 4-1 kaybettiler. Şimdi ise Villarreal ile deplasmanda karşılaşacaklar. Geçtiğimiz hafta sonu İsviçre Süpr Ligi’nde St. Gallen deplasmanında 3-1 kaybeden David Wagner’in ekibi, 7 maç aradan sonra ligde mağlubiyet ile tanıştı.

İddaa Tahmini

Villarreal, grupta oynadığı ilk maçta Young Boys’u 4-1 ile geçti. Son haftalarda düşüş yaşıyorlar ama Young Boys karşısında kazanarak, biraz olsun moral bulurlar.