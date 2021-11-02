Villarreal Young Boys maçı canlı izle bedava link

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu F Grubu’nda Villarreal ile Young Boys karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Villarreal Young Boys maçı canlı izle.

Villarreal – Young Boys maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde F Grubu’nda İspanyol ekibi Villarreal evinde İsviçre temsilcisi Young Boys’u ağırlıyor. Villarreal ile Young Boys arasında oynanan karşılaşma saat 23:00’te başladı. Estadio de la Ceramica’daki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Villarreal – Young Boys canlı maç izle

İki takım arasında oynaan son maçı Villarreal 4-1 kazanmıştı.

Grupta Villarreal’in 4, Young Boys’un 3 puanı bulunuyor.

Villarreal Young Boys maçı iddaa oranları

1: 1.25

0: 4.20

2: 5.20

Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçında Young Boys’u 4-1 mağlup eden Villarreal, turnuva tarihindeki en farklı iki galibiyetinden birine imza attı (Ekim 2008; 6-3 vs Aalborg BK ile birlikte).

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol takımlarına rakip olduğu ilk maçı kazanan Young Boys (1986; 1-0 vs Real Madrid), daha sonraki dört karşılaşmada galip gelemedi (1B 3M).

Young Boys, Eylül 1986’da 1-0 kazandığı Real Madrid maçından bu yana Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı hiçbir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı (2G 1B 7M).

Villarreal, Ekim 2008’deki 6-3’lük Aalborg BK galibiyetinden bu yana Şampiyonlar Ligi’nde iç saha maçı kazanamıyor (4B 3M).

Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son dört deplasman maçını kaybeden Young Boys, bu süreçte rakip filelere sadece bir gol gönderebildi (vs Valencia).