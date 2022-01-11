Vedat Muriqi’den Ahmet Çalık’a veda mesajı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, bir dönem Gençlerbirliği’nde takım arkadaşı olan Ahmet Çalık’ın vefatı sonrası üzüntüsünü paylaştı.

İttifak Holding Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü Türk spor camiasını yasa boğdu.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Vedat Muriqi, 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği’nde birlikte top koşturduğu takım arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak üzüntüsünü dile getirdi. Muriqi paylaşımında, “Gerçekten çok üzgünüm ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Beraber aynı forma için mücadele ettiğim, çok iyi bir arkadaş, dost ve kardeşi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekanın cennet olsun kardeşim, her zaman kalbimizdesin. Başımız sağ olsun” İfadelerine yer verdi.

Öte yandan Vedat Muriqi sosyal medya hesabı Twitter’da; 12 Kasım 2016’da oynanan Türkiye-Kosova maçında iki ismin yer aldığı ve Ahmet Çalık’ın ‘Kardeşimle’ yazarak paylaştığı fotoğrafı da retweet yaptı.

İlginizi Çekebilir İrfan Can Kahveci’den Ahmet Çalık mesajı