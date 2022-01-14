“VAR’ın ligde çok yok. Umarım kupada olur”

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası’nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Kupası’nda son 16 turundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklandı.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat’ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finalde mücadele edecek.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası’nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yapıtğı açıklamalarda, “VAR, ligde uygulanıyor ama çok bir etkisi olmuyor. İnşallah kupada olumlu yönde etkisi olur. Önemli olan VAR’ın olup olmaması değil, bunun iyi bir şekilde kullanılıp kullanılmadığıdır. Doğru kişiler tarafından… İnşallah adil maçlar olur” dedi.

Kupada son 16 eşleşmeleri şöyle: