TR Futbol

Son Dakika Spor Haberleri
Home Voleybol Vargas yeniden Fenerbahçe’de

Vargas yeniden Fenerbahçe’de

Voleybol 13 Ocak 2022 0 Comment

➤ VOLEYBOL HABERLERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Üç sezon boyunca Fenerbahçe Opet forması giyen, bu sezon ise Çin ekibi Tianjin ile şampiyonluk yaşayan eski voleybolcumuz Melissa Vargas yuvasına geri döndü. Çin Ligi’nin sona ermesiyle beraber Türkiye’ye dönen Melissa Vargas, Fenerbahçe Opet formasını bu sezon Türk statüsünde terletecek. Sporcumuza çubuklu forma ile başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Vargas, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeniden evimdeyim. Fenerbahçe ailemleyim.” şeklinde konuştu.

➤ EGONU TERCİHİNİ YAPTI! FENERBAHÇE Mİ, VAKIFBANK MI?

Related Posts

Egonu Türkiye yolunda! İşte anlaştığı takım

Voleybol 13 Ocak 2022 0 Comment
Fenerbahçe ve Vakıfbank’la anılan yıldız voleybolcu Paola Egonu kararını verdi. İtalyan süper star Türkiye’ye transfer oluyor. Tokyo Olimpiyatları’nda ve Avrupa…

Dörtlü Final biletini VakıfBank kaptı

Voleybol 12 Ocak 2022 0 Comment
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yenerek Dörtlü Final’e yükseldi. Mücadele TRT SPOR…

Milli sporcu Eda Erdem Dündar’a büyük onur

Voleybol 12 Ocak 2022 0 Comment
A Milli Kadın Voleybol Takımının kaptanı Eda Erdem Dündar, müthiş geçirdiği 2021 yılını değerli bir ödülle taçlandırdı. Uluslararası Voleybol Federasyonu,…

Beşiktaş’ta corona kadın takımına sıçradı

Beşiktaş 8 Ocak 2022 0 Comment
Beşiktaş Kulübü corona ile savaşıyor. Erkek A Futbol Takımı’nın ardından Kadın Futbol Takımı’na uygulanan testlerde çok sayıda pozitif vakaya rastlandı.…

İtalya Kupası’nda Egonu, Ebrar Karakurt’u üzdü

Voleybol 6 Ocak 2022 0 Comment
Voleybol kadınlarda İtalya Kupası’nı Igor Gorgonzola’yı 3-2 yenen Imoco Volley kazandı. Roma’daki Palaeur Salonu’nda oynanan final müsabakasında, kadrosunda milli voleybolcu…

Fenerbahçe Opet’te 2 sporcu pozitif çıktı

Voleybol 6 Ocak 2022 0 Comment
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımında 2 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. “Fenerbahçe…

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nda 3 pozitif vaka daha

Voleybol 5 Ocak 2022 0 Comment
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nda 1’i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.…

Bakan Kasapoğlu, Giovanni Guidetti ile pizza yaptı

Voleybol 3 Ocak 2022 0 Comment
Her fırsatta voleybol sahalarında bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ile İtalyan başantrenör Guidetti, İstanbul’da bir pizza restoranında buluştu. Birlikte İtalyan…

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nda 6 COVID-19 vakası

Voleybol 2 Ocak 2022 0 Comment
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nda 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 6 kişinin yeni tip…

Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Voleybol 31 Aralık 2021 0 Comment
Voleybolcu Naz Aydemir Akyol, 2004 yılından beri formasını giydiği A Milli Kadın Voleybol Takımı’na veda ettiğini açıkladı. Türk voleybolunun önemli…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir