Uzmanlar Dogecoin (DOGE) Yatırımcılarını Uyardı: Bu Seviyeyi Test Edebilir

Kripto para piyasasının en tartışmalı altcoin projelerinden Dogecoin (DOGE) yeni günde yatay bir grafik sergiliyor. Hafta içerisinde Tesla’nın Dogecoin işlemlerinin başladığını duyurmasıyla başlayan yükselişte 0,21 dolar seviyesine kadar yükselen altcoin, haftalık kapanış öncesi 0,18 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Tecrübeli kripto para piyasası analistlerinden Akash Girimath ise son yazısında Dogecoin’in düşüşe devam edebileceğini belirtti. Girimath’a göre Dogecoin 0,15 dolar seviyelerini yeniden test edebilir.

Kripto para piyasası oldukça hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Bitcoin fiyatının önce 39.000 dolar seviyesini, sonrasında 44.000 dolar seviyesini test ettiği haftada birçok altcoin projesi de geniş bir aralıkta işlem gördü. Dogecoin ise hafta boyunca paylaşılan haberlerle en çok konuşulan kripto varlıklardan biri oldu.

Dogecoin Düşmeye Devam Edebilir

Kripto para piyasasının tanınan analistlerinden Akash Girimath, gün içerisinde kaleme aldığı Dogecoin (DOGE) teknik analizini yayımladı. Girimath, köpek temalı kripto para biriminin Tesla haberiyle başlayan yükselişinin tersine döndüğüne dikkat çekti. Tecrübeli analist, 3 defa aşılmaya çalışılan 0,21 dolar direncinin yeniden kırılamamasıyla trendin yeniden aşağı yönlü olacağı beklentisinde olduğunu vurguladı:

“Dogecoin, 10 Ocak ile 14 Ocak arasında yaklaşık %60’lık bir yükseliş yakaladı ve 0,216 dolar seviyesini test etti. 30 Kasım 2021’den bu yana köpek temalı kripto para birimi bu direnç seviyesini üç kez yeniden test ederek üçlü tepe formasyonu oluşturdu. Bu teknik formasyon, bir tepeden dönüş formasyonudur ve bir yükseliş trendinin sonunu ve bir düşüş trendinin başlangıcını işaret eder. Dogecoin son iki ay içinde kendisine boğa rallisi için sunulan birçok fırsat da yakaladı. Ancak bunların hiçbirini gerçekleştiremedi. Satın alma baskısındaki son artış da azalıyor gibi görünüyor. Yatırımcılar DOGE’nin düşmeye devam etmesini bekleyebilir.“

0,21 Dolar Aşılırsa Trend Tersine Döner

Girimath muhtemel düşüşte 0,163 dolar desteğinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Tecrübeli analiste göre bu seviyenin korunamadığı senaryoda DOGE, yeniden 0,15 dolar seviyelerini ziyaret edebilir. 0,21 dolar seviyesinin aşıldığı olumlu bir senaryoda ise görünüm tamamen tersine dönebilir:

“Artan satış baskısı muhtemelen Dogecoin fiyatını 0,163 dolar seviyesindeki haftalık desteğine indirecektir. Burada, köpek temalı kripto para birimi destek oluşturmaya ve bir yükseliş trendi denemeye çalışabilir. Ancak bu senaryo pek olası gözükmüyor. Dogecoin yatırımcıları 0,163 dolar haftalık desteğinin korunamaması durumunda bu düşüşün 0,15 dolara devam etmesini bekleyebilirler. Öte yandan, Dogecoin fiyatı 0,194 dolar ani direncini aşar ve 0,215 doların üzerinde dört saatlik bir gerçekleştirirse daha yüksek bir zirve yaratacaktır. Bu gelişme, durumu boğaların lehine çevirecek ve düşüş tezini geçersiz kılacaktır.”

Tesla Haberi Yükselişi Başlatmıştı

Köpek temalı kripto para biriminde yükselişi başlatan haber hafta içerisinde yeniden Elon Musk’tan gelmişti. Tesla CEO’su, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, Tesla’nın Dogecoin ile ödemeleri aktifleştirdiğini açıklamıştı. Bu haber sonrasında ise Dogecoin 0,21 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak bu noktada büyük bir satış baskısıyla karşılaşan köpek temalı kripto para birimi yeniden 0,20 dolar seviyelerinin altına geriledi. Hatırlanacağı üzere Elon Musk aralık ayında yaptığı açıklamalar ile de Dogecoin’de önemli bir yükseliş başlatmıştı. Tesla CEO’su aralık ayının son haftasında da Lex Friedmann ile gerçekleştirdiği sohbette ise Dogecoin’in şimdiye kadar gördüğü her şeyden güzel olduğunu belirtmişti:

“Dogecoin’in her sene artan sayısı ya da enflasyonu var. Ancak bu da sabit bir yüzdeye sahip. Zamanla bu enflasyonun oranı azalıyor. Ben ‘Bu bir para için olması gereken ideal sistemdir.’ demiyorum. Ancak temel olarak benim gördüğüm diğer şeylerden daha iyi.”