Utrecht Willem II maçı canlı izle Bilyoner canlı maç izle

Hollanda Eredivisie’in 11. Haftasında, üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Utrecht evinde, Willem II’yi konuk edecek. Galgenwaard Stadion’da oynanacak müsabaka 18.45’te başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Utrecht Galibiyet Peşinde

Ligde 20 puan ile 3. sırada yer alan Utrecht, son mücadelesinde Heerenveen’i evinde 2-1 yenmeyi başardı. Ardından Hollanda Kupasında yedek ağırlıklı çıktıkları müsabakada SteDoCo’yu deplasmanda 5-0 yenerek turu geçmeyi bildiler. Şimdi ligde Willem II’yi konuk edecekler ve hedefleri müsabakadan 3 puan ile ayrılmak olacak. Bu sezon iç saha maçlarına baktığımızda; 4 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Sylian Mokono, Tommy St.Jago, Christopher Mamengi ve Simon Guftafson’un sakatlıkları bulunuyor.

Willem II Düşüşte

Lige iyi başlayan ve arka arkaya aldığı başarılı sonuçlar ile üst sıralarda kendisine yer bulan Willem II, son 3 mücadelesinden sadece 2 puan çıkarabildi ve düşüşe geçti. Hafta içinde de Hollanda Kupasında RKC Waalwijk’e 3-0 kaybederek kupadan elendiler. Şimdi zorlu Utrecht deplasmanından en azından 1 puan almaya çalışacaklar. İşlerinin pek de kolay olacağını sanmıyorum. Bu sezon deplasman maçlarına baktığımızda; 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Wesley Spieringhs, Robbin Ruiter, Leeroy Owosu ve Godfried Reomeratoe sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerlerini alamayacaklar.

İddaa Tahmini

Utrecht’in evinde oynadığı mücadeleler gollü geçiyor. Willem’de gol yediğinde tüm hatları ile hücuma geçen bir takım. Müsabakada 3.5 gol barajının aşılmasını bekliyorum.