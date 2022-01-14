Usta Analist Açıkladı: Ethereum Bu Seviyeyi Aşarsa Yükselişe Geçebilir

Lider altcoin Ethereum (ETH) yeni günde düşüşte. Hafta başında yakalanan yükseliş sonrası 3.400 dolar seviyelerini yakalayan ETH, yeniden düşüşe geçti. Lider altcoin gün içerisinde 3.180 dolar seviyelerini test etti. Tecrübeli kripto para piyasası analistlerinden Sarah Tran ise gün içerisinde kaleme aldığı analizinde, Ethereum’da 3.800 dolara uzanan bir yükseliş trendinin başlayabileceğini belirtti.

Kripto varlıklardaki dalgalı görünüm sürüyor. ABD enflasyon verisi sonrası yukarı yönde hareketlenmiş olan Bitcoin, 44.000 dolar seviyesini yakalamayı başarmıştı. Ancak dün başlayan ani düşüş sonrası yeni günde lider kripto para birimi 41.000 dolar seviyelerine geriledi. Bu süreçte altcoinler de BTC ile birlikte aşağı yönde hareketlendi ve son birkaç günde elde ettikleri kazançların önemli bir kesimini geri verdi. Ethereum ise bu süreçte 3.180 dolar seviyesini test etti.

3.400 Dolar Seviyesi Önemli

Deneyimli kripto para piyasası analistlerinden Sarah Tran, gün içerisinde kaleme aldığı Ethereum (ETH) teknik analizini, okuyucularıyla paylaştı. Kıdemli analist, lider altcoinin yakın süreçte düşen trend içerisinde olduğuna dikkat çekti. Ancak bir fincan kulp formasyonunun analizlerde görünmeye başladığını açıkladı. Tran’a göre Ethereum’un bu formasyon ile hareket edebilmesi için önce 3.398 doları geçmesi gerekecek:

“Lider altcoin Ethereum 3.820 dolara doğru %12’lik bir sıçrama öngören bir yükseliş modeli oluşturuyor. Yalnızca 3.398 doların üzerindeki bir kapanış bu modeli doğrulayacaktır. Ethereum fiyatı şu anda 4 saatlik grafikte bir fincan kulp formasyonu oluşturuyor ve bu, trendin tersine dönebileceğini gösteriyor. Teknik modelde görünen yükseliş hedefinin gerçekleşebilmesi için ETH’nin 3.398 dolardaki trendin üzerine çıkması gerekiyor.”

Ethereum 3.800 Dolar Seviyelerini Yakalayabilir

Tran, 3.398 dolar seviyesinin aşıldığı senaryoda yükselişin ivmelenebileceğini belirtti. Deneyimli analiste göre böyle bir durumda lider altcoin 3.800 dolar seviyelerini hedefleyebilir. Yeni bir satış baskısı ise formasyonu geçersiz kılarak ETH’yi 2.900 seviyelerine yeniden çekebilir:

“Lider altcoinin bu hareketi öncesi karşılaşacağı ilk direnç noktası %38,2 Fibonacci seviyesindeki 3.347 dolar noktası. Boğalar bu engeli aşmayı başarırsa, ETH’de hakim grafik modelin üst trendindeki 3.398 doları etiketlemeyi hedefleyebilir. Üst trendin üzerindeki bir hareket, %12’lik bir yükselişle ulaşılacak 3.820 dolara hedefini doğrulayabilir. Ethereum fiyatı, bu pozitif model öncesi dirençlerle karşılaşmaya devam edecek. ETH için 3.453 dolar, 3.558 dolar ve 3.709 dolar muhtemel dirençler olacak. Satış emirlerindeki ek bir artış, Ethereum fiyatını 11 Ocak’ın en düşük seviyesi olan 2.979 dolara doğru aşağı da çekebilir.”

Yakın zamanda Ethereum fiyatında yaşanan düşüşün büyük yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görüldüğüne yönelik önemli veriler paylaşılmıştı. Örneğin dün Whale Stats tarafından yapılan paylaşımda, en büyük Binance Coin (BNB) balinalarından birinin 82.048 adet ETH alımı gerçekleştirdiği öğrenilmişti. Yapılan alımın toplam değerinin ise 277 milyon dolar olduğu öğrenilmişti. Yine yakın dönemde zincir üstü veri analiz siteleri tarafından paylaşılan verilerde fiyattaki düşüşe rağmen borsalardaki ETH miktarının azaldığı tespit edilmişti. Piyasa analistleri ise bu durumun fiyat açısından oldukça olumlu olduğunu belirtmişti. Bilindiği üzere bir kripto para biriminin borsalarda artan varlığının satış baskısı ile fiyata olumsuz yansıması bekleniyor. Borsalarda azalan varlık ise birikimi işaret ettiği için olumlu bir veri olarak kabul ediliyor.

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