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Ünlü CEO Bitcoin Fiyat Tahminini Açıkladı

Haberler 13 Ocak 2022 0 Comment

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeni günde kritik 44.000 dolar seviyesini aşmaya çalışıyor. Dün ABD’den gelen enflasyon verisi sonrası yukarı yönde hareketlenen BTC, 43.000 dolar seviyesini yakalamayı başarmıştı. Bitcoin yeni yıla kötü bir başlangıç yapmış olsa da lider kripto para biriminin ilerleyen süreçte daha iyi seviyelerde işlem göreceğine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsviçre merkezli dijital varlık platformu SEBA Bank’ın CEO’su Guido Buehler, katıldığı bir programda, Bitcoin’in 75.000 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu .

Kripto para birimleri yeni haftada yukarı yönde ivmelenmeye çalışıyor. Uzun bir süredir düşen trend içerisinde hareket eden kripto varlıklar, yeni haftada ABD’den gelecek verilere odaklanmıştı. Dün açıklanan %7’lik enflasyon verisi kripto para birimlerinde olumlu yansıdı ve Bitcoin öncülüğünde altcoinler hızla yukarı yönde hareketlendi.

75.000 Dolar Görülebilir

Yılın son çeyreğini oldukça hareketli geçiren Bitcoin için yakın dönemin nasıl geçeceğine yönelik önemli açıklamalar gelmişti. İsviçre merkezli dijital varlık platformu SEBA Bank’ın CEO’su Guido Buehler de katıldığı Crypto Finans Konferansı sonrası CNBC kanalına açıklamalarda bulundu. Buehler, daha fazla kurumsal yatırımcının dünyanın en popüler kripto para birimini benimsemeye başlaması nedeniyle Bitcoin’in fiyatının bu yıl neredeyse ikiye katlanarak 75.000 dolara çıkabileceğini belirtti. SEBA Bank CEO’su, kurumsal yatırımcıların 2022’de Bitcoin fiyatını artırmaya yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi. Buehler, Seba Bank’ın kripto para birimlerine güç veren teknolojiyi incelediğini ve bunun “finansı yeniden tanımlayacağı” sonucuna vardığını da vurguladı:

“Dahili değerleme modellerimiz şu anda 50.000 ila 75.000 dolar arasında bir fiyat gösteriyor. Bu seviyeyi göreceğimizden oldukça eminim. Soru her zaman zamanlamadır. Kurumsal yatırım muhtemelen fiyatı yukarı çekecek. Tam denetime tabi bir banka olarak çalışıyoruz. Yatırım yapmak için doğru zamanları arayan varlık havuzlarımız var.”

Bitcoin Yatırımcısı Artacak

Hafta içerisinde ABD merkezli dev bankacılık kuruluşu JP Morgan’ın müşterileri arasında gerçekleştirilen anket de Bitcoin’in yükseleceğine yönelik beklentileri ortaya koymuştu. Katılımcıların %41’i Bitcoin’in 60.000 dolar seviyelerinde kapanış yapacağına inandığını açıklarken, %9’u 80.000 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtmişti.

“Truth About Crypto” kitabının yazarı, Edelman Financial Engines’in kurucusu Ric Edelman ise dün verdiği röportajda, şu an Amerikalıların %24’ünün Bitcoin yatırımı olduğunu açıklamıştı. Ünlü yatırımcı 2022 yılı içerisinde bu oranın %33’e çıkabileceğini belirtmişti. Edelman ayrıca spot Bitcoin ETF’leri 2023 öncesinde kabul edilebileceğini de vurgulamıştı:

“Bitcoin giderek daha yaygın hale geliyor. İnsanlar bunu her yerde işitiyor. Hiçbir yere gitmiyor o. SEC ile ilgili endişelerin çoğu, endüstri tarafından inovasyonlar ve gelişmeler ile çözüldü. SEC’in evet dediğini göreceğimizden eminim. Çünkü etmemeleri için meşru bir sebep yok.”

47.000 Dolar Seviyesi Önemli

Bitcoin grafiklerini inceleyen piyasa analistleri ise kısa dönemde Bitcoin için 47.000 dolar ve 52.000 dolar seviyelerinin önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar, 47.000 dolar seviyesinde lider kripto para biriminin satış baskısıyla karşılaşabileceğini vurguluyor. Bu baskının aşıldığı senaryoda is 52.000 dolar seviyesinin önümüzdeki süreçte izlenecek trend için önemli bilgiler vereceği belirtiliyor. Analistler bu seviyenin de aşıldığı senaryoda, BTC’nin yeniden yükselen trend içerisinde hareket edebileceğine dikkat çekiyor. Aşağı yönlü bir harekette ise 40.000 dolar desteğinin yeniden önemli olabileceği vurgulanıyor.

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