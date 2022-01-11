Ünlü Alman Bankasından Kripto Para Hamlesi

Almanya’dan Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası için uzun vadede olumlu etkiler bırakması beklenen bir haber geldi. Blockworks’in haberine göre ünlü Almanya merkezli çevrimiçi banka N26, 2021 yılının ilerleyen bölümünde kripto para hizmetleri açacağını duyurdu. Daha önce kripto para piyasası hakkında çekimser bir tavır takınan banka kurucuları Valentin Stalf ve Max Tayentha, Bitcoin konusunda yanıldıklarını itiraf ederek, patlama dönemini kaçırdıkları için üzgün olduklarını dile getirdiler.

N26 Aynı Zamanda Avrupanın En Değerli Fintech Şirketi

2020 yılında Londra’dan ayrılarak Berlin’e taşınan N26, Avrupa’nın en önemli finans şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor. 9 milyar dolarlık bir fonu yöneten banka çevrimiçi çözümler sunuyor. Daha çok dijital hizmetlere yönelen N26 finansal teknolojileri yakından takip ediyor. Bugüne kadar kripto para piyasasına mesafeli bir tavır takınan banka kurucuları Visa, PayPal ve MasterCard gibi dev ödeme platformlarının ardından blok zincir finansal çözümlerine yeşil ışık yakmayı tercih ettiklerini açıkladı.

Şirket yöneticileri İngiltere ve ABD’de sorunlar yaşadığını ve bu nedenle piyasada yaşanan gelişmelere hızlı tepki vermekte geciktiklerini açıkladı. Amaçlarının öncelikle küresel bir şirket haline gelmek olduğunu savunan N26’nın kurucu ortağı ve CEO’su Max Tayenthal, küresellik yerine kripto para ticareti yapmayı tercih etmeleri gerektiğini itiraf etti:

“ABD’ye açılmak yerine kripto para platformu kurmalıydık. Geriye dönüp baktıldığında bu akıllıca bir fikir gibi görünüyor. Yeni pazarlara açılmak istedik. Ancak yeni ürünler ve yeni finansal çözümlere odaklanmalıydık. Bu sene bir kripto para platformu açmayı ve bir hisse senedi komisyon hizmeti sunmayı planlıyoruz. Ürün yelpazemizi genişletmenin vakti geldi.”

N26 ile BaFin’in Arası Açık

Almanya finans düzenleme komisyonu olarak da bilinen BaFin, N26’yı mercek altında tutuyor. Daha önce kara para aklama kontrolleri de dahil olmak üzere bazı döküman eksiklikleri nedeni ile BaFin, N26’yı eleştirdi. Yapılan kontroller sonucu BaFin, şirketin aylık müşteri sayısını kısıtlama kararı aldı. N26 bu kararın ardından aylık 50 bin müşteri ile sınırlı bir hizmet sunuyor. Ancak banka, BaFin tarafından istenilen belgeleri ve koşulları sağladığında bu müşteri limiti de ortadan kalkacak.

N26 CEO’su Tayenthal, BaFin’in kendilerini kısıtlayarak şirkete büyük bir zarar verdiğini savunuyor. Kendilerini büyümekte olan bir finans şirketi olarak tanımlayan CEO, geçen yıl aylık ortalama 170 bin müşteriye hizmet ettiklerini ve bu kısıtlamanın büyüme oranlarına olumsuz bir şekilde yansıyacağını belirtiyor.

Kripto Para Tanınırlığı Artacak

Binance CEO’su Changpeng Zhao, 2022 yılında kripto paraların tanınma oranının dramatik bir şekilde yükseleceğini iddia etti. Bugüne kadar 395 milyon yatırımcının piyasaya dahil olduğunu savunan başarılı CEO, 2022 yılında bu rakamın 1,58 milyara yükseleceğini açıkladı.

Kripto paraların bilinirliği ile BTC fiyatı arasında doğru bir orantı olduğu belirtiliyor. Piyasaya daha fazla yatırımcının girmesi daha fazla sermaye girmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda Avrupalı yatırımcıların yasal ve kolay yollardan kripto para alabilmelerinin önemli bir yapı taşı olacağı belirtiliyor.

Avrupalı kurumsal yatırımcılar şu anda kripto para borsaları yerine ETN adı verilen ürünler vasıtası ile kripto para piyasasına dahil olmayı tercih ediyor. Kripto paraların saklanma ve depolanma koşulları konusunda kurumsal şirketlerin uzman olmayışı onları bu arayışa sürüklüyor. Bu nedenle kurumsallar, Avrupa’nın ETF’si olarak da kabul edilen ETN’lere güveniyor. ABD’de Bitcoin ya da diğer kripto paraların fiyatına odaklı bir ETF bulunmuyor. Bu sene ABD Menkul Kıymet ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) bir Bitcoin Spot ETF’sine onay verebileceği sanılıyor.