UEFA Uluslar Ligi finalinde gülen taraf Fransa oldu. İlk yarısında pozisyon bile bulamayan iki takımın karşılaşmasında ikinci yarıda işler tamamen değişti. Oldukça hareketli geçen maçın ikinci yarısında geri düşmesine rağmen İspanya’nın golüne hemen cevap veren Fransa, kupanın da sahibi oldu.

İspanya ile Fransa arasında UEFA Uluslar Ligi finalinde her iki takım da karşılaşmaya temkinli başladı. İki takımında birbirini tartarak başladığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakikasında tehlikeli atak bile izleyemediğimiz maçta takımlar devre arasında soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti. İkinci yarıya her iki takım da kısmen daha hareketli başlasa da akıllarda tehlikeli bir gol pozisyonu kalmadı.

UEFA Uluslar Ligi Finali bu akşam İspanya ve Fransa arasında oynandı. yıldızlar topluluğu iki takımı karşı karşıya getiren final mücadelesi adeta bir taktik savaşı şeklinde geçti. Herkesin beklediğinin aksine tamamen bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada takımlar daha çok savunmaya önem verdi. 63. dakikaya kadar tehlikeli denilecek atak bile yapılmayan maç bir anda hareketlendi.

İspanya’nın kısmen üstünlüğüyle geçen maçta, gol perdesini Mikel Oyarzabal açtı. Oyarzabal, dakikalar 64’ü gösterirken Mbappe’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Theo Hernandes’in vuruşu üst direkten döndü. Bu pozisyonda dönen top Fransa kalesinde tehlikeye dönüştü. Sol çaprazda topla buluşan Oyarzabal topu ağlarla buluşturdu ve İspanya’yı öne geçiren golü attı.

Golün santrasını yapan Fransa, bir anda İspanya kalesinde etkili oldu. Golden 1 dakika sonra 65. dakikada sol çaprazda topla buluşan Karim Benzema mükemmel bir vuruşla topu ters köşeye gönderdi. İspanya Kalecisi Simon’un parmaklarıyla dokunduğu top bu müdahaleye rağmen ağlarla buluştu. Bu golle İspanya’nın üstünlük sayısına hemen karşılık veren Fransa, ataklarını sıklaştırdı. Gollerin ardından maç bir anda hızlandı. Her iki takım da üstünlük sayısını ararken, maçın 63. dakikasına kadar pozisyon namına hiç bir şey göremeyen seyirciler, bu dakikadan sonra adeta futbola doydu.

Fransa’ya atak şansı vermeyen İspanya, oldukça başarılı bir savunma stratejisi izlemişti. Fransa ataklarına hemen önlem alan ve Fransız futbolcuları topu alır almaz baskı altına alan İspanya savunması, gollerin ardından açıklar vermeye başladı. Mbappe, Hernandes, Pogba ve Benzema gibi etkili oyuncularıyla tehlikeli ataklar bulan Fransa, oldukça net pozisyonlarda üstünlük golünü bulamadı. Dakikalar 82’yi gösterirken Paris Saint-Germain’in yıldız oyuncusu Mbappe sahneye çıktı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı.

İspanya’nın açtığı gol perdesini Fransa kapattı. Maçın iki yarısı adeta siyahla beyaz gibi çok farklı iki maç halinde oynandı. İlk yarısında gol pozisyonu dahi bulamayan iki takım, ikinci yarının 20 dakikalık periyodunda 3 gol birden buldu. İlk gole kadar topa daha fazla akim olan taraf olan İspanya, golü attıktan sonra etkili oyununu sürdüremedi. Fransa’nın ataklarına karşılık veremeyen İspanya, geri düştükten sonra yeniden beraberlik golünü aradı. Maçın son anlarına doğru iyice ataklarını sıklaştıran İspanya çok net pozisyonlara girse de golü bulamadı.

Maç 2-1’lik Fransa üstünlüğü ile sonuçlandı ve UEFA Uluslar Ligi’nde kupanın sahibi Fransızlar oldu.