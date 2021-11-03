UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, perşembe günü 16 karşılaşma yapılacak.
İki puanla D Grubu’nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, 4 Kasım Perşembe günü 23.00’te grupta son sırada bulunan Belçika’nın Antwerp takımına konuk olacak.
Topladığı 7 puanla E Grubu’nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 20.45’te İstanbul’da grupta son sırada bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek.
Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
4 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray – Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.45 Brondby (Danimarka) – Rangers (İskoçya)
20.45 Olimpik Lyon (Fransa) – Sparta Prag (Çekya)
20.45 Real Sociedad (İspanya) – Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Monaco (Fransa) – PSV (Hollanda)
20.45 Legia Varşova (Polonya) – Napoli (İtalya)
20.45 Olympiakos (Yunanistan) – Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Genk (Belçika) – West Ham United (İngiltere)
23.00 Leicester City (İngiltere) – Spartak Moskova (Rusya)
23.00 Antwerp (Belçika) – Fenerbahçe
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) – Lazio (İtalya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Midtjylland (Danimarka)
23.00 Braga (Portekiz) – Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) – Celtic (İskoçya)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Real Betis (İspanya)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Rapid Wien (Avusturya)
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