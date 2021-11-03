UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta Maç Programı

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlıyor. 4 takımdan oluşan gruplar halinde mücadele eden kulüpler, artık rövanş maçlarına başlıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de sahada olacağı 4. hafta maçlarında artık gruptan çıkacak takımlar şekillenmeye başlayacak. Galatasaray grup lideri konumunda yer alıyor ve ilk maçta 1-0 kazandığı Lokomotif Moskova karşısında yine galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise gruptan çıkma iddiasını sürdürebilmek adına Royal Antwerp karşısında galibiyet arayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, perşembe günü 16 karşılaşma yapılacak.

İki puanla D Grubu’nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, yarın 23:00’de grupta son sırada bulunan Belçika’nın Antwerp takımına konuk olacak.

Topladığı 7 puanla E Grubu’nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 20:45’de İstanbul’da grupta son sırada bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

4 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray – Lokomotiv Moskova (Rusya)

20.45 Brondby (Danimarka) – Rangers (İskoçya)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) – Sparta Prag (Çekya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) – Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Monaco (Fransa) – PSV (Hollanda)

20.45 Legia Varşova (Polonya) – Napoli (İtalya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) – Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Genk (Belçika) – West Ham United (İngiltere)

23.00 Leicester City (İngiltere) – Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Antwerp (Belçika) – Fenerbahçe

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) – Lazio (İtalya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) – Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) – Celtic (İskoçya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) – Real Betis (İspanya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Rapid Wien (Avusturya)