Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz güven tazeledi

Federasyonun seçimli genel kurul toplantısı, Ankara’da The Green Park Otel’de gerçekleştirildi.

Genel kurulda federasyonun denetleme kurulu raporları ve bütçesi oylamayla ibra edildi. Seçimde başkanlık için federasyonun mevcut başkanı Sezer Huysuz ve Hüsamettin Çelik adına oy kullanıldı.

Kullanılan oyların 127’sini alan Sezer Huysuz, yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Hüsamettin Çelik 37 oy aldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Sezer Huysuz, oylama sonrasında yaptığı açıklamada, bütün delegelere yüksek katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

“2024 Paris Olimpiyatları için bütün planlarımızı yapmıştık, hedefimiz kaldığımız yerden devam etmek. Camiamızın çok güzel teveccühü var, kulüplerimizin destekleri var. İnşallah 2024’te olimpiyat madalyamızı alacağız, 23 yaş altı milli takımımız Avrupa Şampiyonası’nda dün güzel bir sonuç aldı.”

Yeniden başkan seçilen Sezer Huysuz’un yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Hatice Nevruz Tol Özbay, Mustafa İspirgil, Tuncay Eminoğlu, Murat Beytekin, Ersan Odaman, Önder Tabak, Semih Yılmaz, Serhan Çatal, Cihat Yusufoğlu, Şenol Çelik, Necmi Yıldırım, Baki Kerimoğlu, Behçet Atlı, Alpaslan Ayan.