Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığına Suat Aksu seçildi

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen federasyonun 5. olağan ve mali genel kurulunda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından oylanan faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, 2021-2022 yılı tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Olağan genel kurulda 173 delege oy kullandı. Suat Aksu 95 oyla başkanlığına yeniden seçildi. Başkan adaylarından Pınar Karacan Doğan 78 oy alırken, Bülent Durmaz oy alamadı. Adaylardan Ali Özçelik ve İrfan Aytekin ise seçimden çekildi.

Suat Aksu, yaptığı konuşmada, başkanlığı süresince gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı faaliyetler hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı tüm delegelere teşekkür etti.

Suat Aksu başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Hüseyin Güler, Ömür Tolga Kılıçaslan, Şakir Erdem, Taner Bozkuş, Ömer Kireççi, Eser Cevahir, Murat Kotra, Birol Gür, Sait Safi, Bilal Güngör, Ebru Mersinli Öğütmen, Tülay Erdoğan, Volkan Bakallar ve Mert Fahri Sütçü.