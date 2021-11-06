Türkiye Güreş Federasyonunda Şeref Eroğlu dönemi

Ankara’da yapılan genel kurulda 152 delegenin oyunu alan olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu’nun yeni başkanı oldu.

2015’ten itibaren başkanlık görevini yürüten Musa Aydın 107 oyda kalırken, bir oy geçersiz sayıldı. Aydın, sonuçlar resmi olarak açıklanmadan Şeref Eroğlu’nu tebrik etti.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Yasemin Adar yönetim kurulu listesinde

Şeref Eroğlu’nun yönetim kurulu listesinde olimpiyat üçüncüsü, dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar da yer aldı. Eroğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda bulunan asil üyeler şöyle:

“Ahmet Taşçı, Ali Kayalı, Yasemin Adar, Mahmut Çelikcan, Turgay Baştuğ, Hürbay Duran, Selim Akceylan, İsmail Acıpınar, Mehmet Tuncer, Hızır Sözüer, Barış Şeref, Murat Şahin, Hasan Aydın, Fezair Tatlıdil.”

“Yeni bir hikaye yazmak zorundayız”

Şeref Eroğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, Tokyo Olimpiyatları ve 2021 Dünya Şampiyonası’nda beklentilerin altında kalındığını belirtti.

“Devletimizden son 10 yılda en büyük bütçeyi, imkanları güreş almıştır. 2021 bütçemiz 70 milyon TL’dir. Dolayısıyla olimpiyat oyunlarında bir altın madalya almadan dönemeyiz. 30 altın madalyanın dağıtıldığı Dünya Şampiyonası’nda bir altın almadan yurdumuza dönemeyiz. Biz bunu hak etmiyoruz. Çünkü biz güreş ülkesiyiz.”