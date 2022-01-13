Türkiye Futbol Federasyonu Lefter Küçükandonyadis’i andı

Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor’da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat’ı geri çağırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,…
TJK’den yapılan açıklamaya göre Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa’nın ardından Türkiye’nin 10. hipodromu olan Antalya…
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor’da oynayan Emirhan Aydoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen…
2022 Dakar Rallisi’nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı. Suudi Arabistan’da düzenlenen 44.…
Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol kasığında ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit…
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda “Finn” sınıfında madalya mücadelesi hakkı elde eden ve bunu Türk yelkeninde başaran ilk sporcu olan Alican…
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ayvalı Gençlik Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Törende Kasapoğlu’nun yanı sıra,…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık’ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.…
Beşiktaş, futbolcusu Atakan Üner’i sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,…
Avustralya Açık’ta kuralar çekildi. Ashleigh Barty ilk turda elemelerden gelecek rakibiyle eşleşecek. Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic ile karşılaşacak. Avustralya Açık…