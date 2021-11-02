Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan seyirci kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, salonlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından, Anadolu Efes, Zenit St Petersburg karşılaşmasının tam kapasite ile oynanacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Global