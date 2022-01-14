Trabzonspor’un zor virajı! 9 günde…

Süper Lig lideri Trabzonspor, 9 günde üç kritik maça çıkacak. Bordo mavili ekibin zorlu periyottaki hedefi 9 puan alabilmek…

38 yıllık hasreti dindirmek için yoluna doludizgin devam eden Süper Lig lideri Trabzonspor, ocak ayının kalan fikstüründe zorlu bir viraja girecek.

Bordo-mavililer, sırasıyla 9 gün içinde Sivasspor deplasmanına gidecek. Ardından Karadeniz derbisinde Giresunspor’u ağırlayıp sonra da ezeli rakibi Galatasaray’a misafir olacak. Zirvedeki 10 puanlık farka rağmen, bu üç maçlık periyodun çok zorlu geçeceğini belirten Abdullah Avcı, takımına 9 puan hedefi çizdi. Avcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda da bu konuya değindi. Kurt hoca, “Daha hiçbir şey kazanmadık. Her maçımızı ciddiye almalıyız” sözleriyle ciddiyet istedi.

Haber: Aykut Coşkun

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