Trabzonspor’dan Galatasaray’a Halil Dervişoğlu Çalımı

Sezonun flaş transferlerle giren ve Süper Lig şampiyonluk mücadelesinde açık ara lider olan Trabzonspor transfere doymuyor. Kadrosunu daha güçlü hale getirmek isteyen Trabzonspor transfer ettiği yıldız isimleri bir yeni isim ekleme peşinde.

Bordo mavili ekip şimdi de Galatasaray’ın kiralık genç yıldızına gözünü dikti. Ligde zor günler geçiren Galatasaray’a Trabzonspor’dan her an bir transfer çalımı gelebilir. Beşiktaş’tan sonra Trabzonspor da Halil Dervişoğlu’nu transfer etmek için devreye girdi. Yavaş yavaş son haftalarına doğru ilerlediğimiz Süper Lig şampiyonluk yarışında Trabzonspor rakiplerinin oldukça önünde. Trabzonspor ligde açık ara şampiyonluğa doğru gidiyor.

Transferde Gündem Halil Dervişoğlu

Süper Lig’de büyük puan farkıyla lider olan Trabzonspor, aynı zamanda gelecek sezonun transfer politikasını da şimdiden belirliyor. Galatasaray lige büyük umutlarla şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen sergilediği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığı yaşattı. Fatih Terim yönetiminde sezona başlayan sarı kırmızılı takım, Fatih Terim’in görevden ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile yola devam etti. Hoca değişikliği de çare olmadı ve Galatasaray kötü gidişe dur diyemedi. Gidişatın üstüne bir de transfer çalımı yemek üzere olan Galatasaray’da işler oldukça kötü gidiyor. Halil Dervişoğlu’na Beşiktaş ile birlikte Trabzonspor’un da talip olması bu futbolcunun kiralık oynadığı Galatasaray’a bonservisi ile birlikte transfer olmasını zora soktu.

Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, milli futbolcuyu takımda görmek istediğini açık bir şekilde ifade etti. Aslen Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olması nedeniyle Halil Dervişoğlu Trabzonspor’un transferdeki inancını arttırıyor. Devre arasında Galatasaray, Halil Dervişoğlu, bonservisi için takımı Brentford ile görüştü. Fakat takım sezon sonu görüşmenin uygun olduğunu Galatasaray’a bildirdi. Durum böyle olunca Beşiktaş ve Trabzonspor da Halil Dervişoğlu’nu transfer etmek için devreye girdi.