Süper Lig’de 9. hafta maçları geride kalırken, 9 hafta boyunca yapılan maçlarda hiç yenilmeyen tek bir takım kaldı. Trabzonspor’un Fenerbahçe galibiyeti ve Konyaspor’un Galatasaray karşısında mağlup olmasıyla birlikte Süper Lig’in tek namağlup takımı Trabzonspor kaldı.

Süper Lig’in ilk 8 haftasının sonunda hiç bir maçında mağlup olmayan 2 takım bulunmaktaydı. Bu iki takım Trabzonspor ve Konyaspor, 9. hafta maçlarını da geride bıraktı. Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, bu maçtan galip ayrılırken, Konyaspor ise Galatasaray ile karşılaştı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçlarla Türkiye’nin namağlup takımı unvanı taşıyan tek takım Trabzonspor olarak kaldı.

Konyaspor Namağlup Unvanını Koruyamadı

Sezonun 8. haftasında karşılaştığı hiç bir rakibi karşısında mağlup olmayan Konyaspor, 9. haftada zorlu Galatasaray deplasmanına gitti. Deplasmanda sarı kırmızılı ekiple karşılaşan Konya temsilcisi, maçın henüz 4. dakikasında Mostafa Mohammed’in golüne engel olamadı. Galatasaray’ın bu golünden sonra her ne kadar Konyaspor da ciddi tehlikeler yaratsa da, bir türlü beraberlik golü gelmedi. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca, maç Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve Konyaspor bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanışmış oldu.

Trabzonspor Namağlup Lider

Sezonun en iyi başlangıcın yapan iki takımın karşı karşıya geldiği maç, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Maçtan önce konuk Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, ev sahibi Trabzonspor ise rakibinin sadece 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyordu. İlk 8 haftada hiç yenilgi yüzü görmeyen Trabzon temsilcisi, maça ilk olarak bu unvanını korumak için çıktı. Maç sonucunda galip gelen Trabzonspor, hem namağlup unvanını korudu hem de liderliği rakibinin elinden aldı.

Yeni sezonun en başarılı takımlarının karşılaştığı mücadeleye Fenerbahçe adeta 1-0 önde başladı. Henüz dakikalar 3’ü gösterirken Diego Rossi’nin ayağından bulduğu golle sevinen sarı lacivertliler, takımın en önemli oyuncularından biri olan Min-Jae Kim’in 23. dakikada 2. sarı karttan atılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Kim’in oyundan atılmasına neden olan faul pozisyonunda kazanılan serbest vuruş Bakasetas tarafından gole çevrilmesi, Fenerbahçe’de ikinci bir şok etkisi yarattı. Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

Hem 10 kişi kalan hem de aynı pozisyonda kalesinde gol gören Fenerbahçe, ikinci yarıda skoru korumak istedi. Ev sahibi Trabzonspor ise daha fazla atak yapan ve topa sahip olan taraf oldu. Maçın son anlarına kadar 1-1 beraberlikle devam eden karşılaşmanın 87. dakikasında Szalai’nin Trabzonspor’lu Cornelius’u ceza sahası içinde düşürmesiyle bordo mavililer penaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak üzere yine topun başına geçen Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu ve takımının üstünlük golünü kaydetti. Dakikalar 90’ı gösterirken ise sahneye çıkan Yusuf Sarı Trabzonspor’un 3. golünü kaydetti.

Trabzonspor, evinde oynadığı Fenerbahçe maçını 3-1 kazanarak kaybetmeme serisini devam ettirirken, aynı zamanda 1 puan gerisinde bulunduğu Fenerbahçe’nin 2 puan önüne geçerek liderlik koltuğuna da oturmuş oldu.