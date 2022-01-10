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Trabzonspor’dan ayrılan Abdülkadir Parmak yeni takımı için imzaya geldi

Yukatel Kayserispor‘un prensip anlaşmasına vardığı Abdulkadir Parmak, Kayseri’ye geldi.

Trabzonspor’dan ayrılan Abdülkadir Parmak, Yukatel Kayserispor için kente geldi.

Sarı kırmızılı takımın sezonun ikinci yarısı için kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir, hava yolu ile Kayseri’ye geldi.

Abdulkadir Parmak, havalimanı çıkışında taraftarların fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmedi.

Kayserispor transfer yasağını kaldırdıktan sonra Trabzonlu futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalayacak.