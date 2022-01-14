Trabzonspor’da yeni transferler kadroda

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Trabzonspor'un Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni transferler Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan ile sakatlığı geçen Vitor Hugo kadroya dahil olurken, Trondsen, Djaniny, Kouassi, Siopis ve Nwakaeme kadroda yer almadı.

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Tymoteusz Puchacz, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Murat Cem Akpınar, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Edin Vişça, Salih Kavrazlı, Andreas Cornelius, Fode Koita