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Trabzonspor’da Siopis corona yakalandı

Trabzonspor 13 Ocak 2022 0 Comment

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Manolis Siopis’in corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan oyuncu Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına katılmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maça hazırlanan Trabzonspor’da Yunan oyunu Siopis’in corona virüs testi pozitif çıktı. Bu hafta içerisinde corona semptomu gösterdiği için takımdan ayrılan oyuncuya yapılan ilk testin negatif çıktığı ve tedbir amaçlı izolasyona alındığı öğrenildi.

Siopis’e yapılan ikinci testin ise pozitif çıkmasının ardından futbolcu karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.

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