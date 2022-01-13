Trabzonspor’da Manolis Siopis pozitif çıktı

Lider Trabzonspor’da iki pozitif vaka! Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, iki oyuncusunun corona virüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer…

Trabzonspor’da Siopis corona yakalandı Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Manolis Siopis’in corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan oyuncu Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına katılmadı.…

Bakesetas gol sessizliğini bozmak istiyor Bu sezon Spor Toto Süper Lig’e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, son haftalardaki gol sessizliğini…

Trabzonspor yeni hücum hattı ile sahaya çıkacak Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasman maçına çıkacak.…

Trabzonspor puan farkını giderek açıyor Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan puan farkını giderek açıyor. Trabzonspor,…

Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz’ı KAP’a bildirdi Trabzonspor, Union Berlin’den 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz’ı 200 bin Euro bedel karşılığında kiraladı. Süper Lig lideri Trabzonspor,…

Andreas Cornelius’e Trabzon havası iyi geldi, kendini buldu Trabzonspor’un sezon başında İtalya’nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin…

Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi. Süper Lig lideri Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin…

Trabzonspor durdurulamıyor Spor Toto Süper Lig’de puanını 49’a yükselten bordo-mavililer, 51 puan ile 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20.…