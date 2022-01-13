Lider Trabzonspor’da iki pozitif vaka!

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, iki oyuncusunun corona virüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.”