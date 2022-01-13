Lider Trabzonspor’da iki pozitif vaka!

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Manolis Siopis’in corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan oyuncu Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına katılmadı.…
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam…
Bu sezon Spor Toto Süper Lig’e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, son haftalardaki gol sessizliğini…
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yeni yılın ilk deplasman maçına çıkacak.…
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan puan farkını giderek açıyor. Trabzonspor,…
Trabzonspor, Union Berlin’den 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz’ı 200 bin Euro bedel karşılığında kiraladı. Süper Lig lideri Trabzonspor,…
Trabzonspor’un sezon başında İtalya’nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda kendini buldu. Golcü oyuncu kulüp kariyerinin…
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi. Süper Lig lideri Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin…
Spor Toto Süper Lig’de puanını 49’a yükselten bordo-mavililer, 51 puan ile 1995-96 sezonundan sonra tarihinde en fazla puan topladığı 20.…
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının tartışmalı anları yayıncı beIN Sports’un trio programında masaya yatırıldı. Maçın başlarında cezasahasına hareketlenen Dorukhan’a Awuku’nun müdahalesi var…