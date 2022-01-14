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Trabzonspor’da bir ayrılık daha

Trabzonspor, eksi futbolcularından Yusuf Erdoğan’ı KAP’a bildirirken, ağır bir sakatlık yaşayan Edgar İe’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, Gineli stoperin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

“Kulübümüzle Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır”

Trabzonspor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Edgar IE’ye teşekkür etti;

“2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Altay maçında sakatlanan Edgar Ie’nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık tespit edilmiş, futbolcu bir süre önce de Portekiz’de ön çapraz bağ ameliyatı geçirmişti.

Süper Lig lider Trabzonspor daha önce Abdülkadir Parmak ve Yusuf Sarı ile yollarını ayırmıştı.